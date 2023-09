Postbodes in Zonhoven leggen werk neer nadat collega tijdens haar ronde bedreigd wordt door inwoner

De postbode was eerder ook al uitgescholden door de bewuste bewoner. "Het gaat om een man die in het drugsmilieu zit en in het centrum van Zonhoven wel vaker luid tekeergaat tegen mensen", legt Cindy Mertens van de christelijke vakbond ACV uit. Maar gisterenochtend liep de situatie dus uit de hand. "Hij heeft toen een jonge vrouwelijke postbode bedreigd toen die een pakje aan het afleveren was bij een klant."

Voor de postbodes is de maat vol. "Ze pikken het niet meer, die mentaliteit en al die agressie van de mensen", zegt Mertens. "De agente ging meteen na het voorval naar het politiekantoor in Zonhoven. Gelukkig is het bij verbaal geweld gebleven, maar dat maakt het voor de politie moeilijk om in te grijpen."De postbode in kwestie krijgt nu psychosociale begeleiding. "Ze zou eventueel in een andere gemeente kunnen werken, maar dan wordt ze twee keer gestraft", vindt de vakbond.