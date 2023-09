Relatiedeskundige Rika Ponnet beantwoordt de vraag van de week: "Is het wel verantwoord dat ik na mijn kankerbehandeling een nieuwe relatie aanga?"

Annemie is 51 en moeder van twee dochters. “Ik ben bijna vier jaar geleden gescheiden, en leerde ook een nieuwe partner kennen. Ik had meer dan twee jaar een relatie met hem. Maar tijdens die relatie kreeg ik totaal onverwacht het nieuws dat ik borstkanker had. Het bleek om een invasieve tumor te gaan, die op tijd ontdekt werd. De prognose was vrij goed, maar ik moest wel chemo, een operatie en een lange revalidatie meemaken.”

“Tijdens mijn revalidatie liep mijn relatie ten einde, vooral omdat er door mijn ziekte geen ruimte was om een relatie te hebben. Intussen ben ik vier maanden alleen, en mijn dochters slaan hun vleugels uit. Op langere termijn zou ik opnieuw een duurzame relatie willen aangaan, liefst voor de rest van mijn leven. Maar afgewezen worden vanwege mijn ziekte lijkt me heel pijnlijk.”

“Mijn behandeling is goed verlopen, maar ik blijf natuurlijk kans hebben op slecht nieuws. Want 1 op de 5 vrouwen hervalt. Met mijn type tumor zou dat slecht nieuws zijn. Kan ik wel een nieuwe relatie aangaan in die omstandigheden?”

BELUISTER - Rika Ponnet beantwoordt de vraag van Annemie: