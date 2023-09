Sociale woonwijk in Bilzen grondig gerenoveerd, bewoners moesten niet verhuizen

De 63 huizen in de sociale woonwijk in Bilzen werden het voorbije jaar grondig gemoderniseerd. Ze werden geïsoleerd, kregen ramen met hoogrendementsglas en de stookketel werd vervangen door een warmtepomp. Dankzij goede afspraken met de aannemers konden de bewoners al die tijd in hun huis blijven wonen. "De hinder werd tot een minimum beperkt, zo werden de ramen en deuren op één dag vervangen", vertelt een van de bewoners Maggy Princen. Ze is ook tevreden over het resultaat. "Momenteel merk ik al dat de warmte beter binnen blijft en dat ik veel minder lawaai van buiten hoor. Ik hoor mijn man amper nog de oprit oprijden. Deze veranderingen zorgen voor meer wooncomfort."