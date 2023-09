Rijschool voor kwetsbare jongeren uit Borsbeek breidt uit naar Mechelen en Leuven en zoekt nieuwe vrijwilligers

De vzw 2GO uit Borsbeek, die kwetsbare jongeren aan een rijbewijs helpt, zal dat binnenkort ook in Mechelen en Leuven doen. "In Antwerpen was het alvast een schot in de roos", zegt oprichter en voorzitter Philippe Van der Hofstadt. "Ons doel is om kanszoekende jongeren, zoals wij ze noemen, te helpen integreren in onze maatschappij. Het behalen van een rijbewijs bleek daarin erg moeilijk: de prijs van de rijlessen en een auto ligt vaak te hoog voor hen."