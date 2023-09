Speurders vinden politieuniform bij huiszoeking bij drugsdealer in Brussel

De koper werd aan de tand gevoeld en gaf meteen toe dat hij net cocaïne had gekocht van de verdachte. "Die laatste werd gevolgd en niet veel later in diezelfde straat nog tegengehouden”, aldus de politie. "Hij was in het bezit van een gsm, 50 euro en een pakje cocaïne.”

De man werd meegenomen naar het commissariaat voor verhoor, waarna de politie een huiszoeking uitvoerde in zijn woning in Sint-Jans-Molenbeek. "Daar werd er politiekledij aangetroffen, een holster, zeven precisieweegschalen en maar liefst 6.100 euro cash geld”, aldus de politie. "In totaal werd er 52 gram cocaïne aangetroffen bij zowel de huiszoeking als op de verdachte zelf.”