Bedrijf uit Rijkevorsel geeft startschot voor zwerfvuilactie van 104 bedrijven in de Kempen

Schrijnwerkerij Eribel is het enige bedrijf uit Rijkevorsel dat meedoet met de zwerfvuilactie. "Een aantal jaren geleden kregen we een aantal opmerkingen dat er in onze gemeente best veel zwerfvuil lag, maar de laatste jaren is dat toch sterk gedaald", zegt Dorien Cuylaerts (N-VA), burgemeester van Rijkevorsel. "Wij zijn heel blij dat er een bedrijf uit onze gemeente opnieuw meedoet met de actie", besluit de burgemeester.