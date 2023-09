Stellingbouwer Michel Van den Brande opgepakt 

Het parket bevestigt de arrestatie, maar geeft geen details over welke feiten het gaat. Van den Brande zal verhoord worden en voorgeleid worden bij de onderzoeksrechter in Dendermonde, die zal beslissen over zijn aanhouding.

Van den Brande, die bekend raakte na zijn deelname aan het televisieprogramma 'The Sky is the Limit', postte vorige maand op Facebook verschillende keren over een ex-werknemer die zijn bedrijf zou opgelicht hebben. In de Facebookposts uitte hij bedreigingen aan het adres van de ex-werknemer en verklaarde hij hem "vogelvrij". Van den Brande vermeldde bovendien de volledige naam en het adres van de ex-werknemer. Hij publiceerde ook foto's van diens woning. Volgens Van den Brande stak de man, die verantwoordelijk was voor de boekhouding, geld van de firma in eigen zak.