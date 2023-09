Tech-industrie wil meer regels voor artificiële intelligentie: "We moeten een scheidsrechter hebben"

Ook enkele deelnemers aan de bijeenkomst lieten van zich horen. Elon Musk zei vooraf dat hij een voorstander van maatregelen is, omdat hij wil vermijden dat er iets vreselijks gebeurt. "We moeten pro-actief zijn, niet reactief", zei hij. Na afloop had Musk het over "een heel beschaafde discussie tussen enkele van de slimste mensen in de wereld. De kern van de boodschap was dat het voor ons belangrijk is dat we een soort scheidsrechter hebben. Volgens hem was er "overweldigende overeenstemming" over meer controle. "Ik denk dat we waarschijnlijk wel iets zullen zien gebeuren. Ik weet niet op welke termijn en hoe exact er dat zal uitzien."