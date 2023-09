Ternat wil spiegels op gevaarlijke punten niet meer vervangen, maar gemeenteraadslid protesteert: "Dit is toch van openbaar nut?"

"Blijkt nu effectief dat er een lijst is opgemaakt van de spiegels, die de gemeente niet meer wil vernieuwen. De reden is dat ze niet van openbaar nut zijn", citeert Van Cauwelaert het collegebesluit. "Maar dat vind ik een rare redenering. Zo een spiegel wordt geplaatst voor de verkeersveiligheid, of het nu aan een kruispunt is of aan een gevaarlijk gelegen privé-oprit. Veilig verkeer is bij mijn weten toch openbaar nut", vraagt het gemeenteraadslid zich af.