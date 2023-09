Grote bezorgdheid over plannen om tramverkeer naar Linkeroever half jaar stil te leggen: "Dan krijg je niet minder, maar meer hinder"

Er ligt ook een plan op tafel om een snelheidsbeperking tot 27 kilometer per uur in te voeren in de premetro tussen het Centraal Station en de Groenplaats. "In dat plan kunnen we ons iets meer vinden", zegt Wiesé. "Als de infrastructuur echt zo slecht en onveilig is geworden, dan moeten ze dat doen zodat alles veilig blijft."

De Lijn bevestigt dat de piste om de verbinding tussen linker- en rechteroever te sluiten, en ook de mogelijke snelheidsbeperking, op tafel ligt. "Zoals we eerder hebben aangegeven, zijn er verschillende scenario's om dit aan te pakken, en we zijn momenteel bezig met het onderzoeken van al deze mogelijkheden. Op dit moment is er nog geen definitieve beslissing genomen. We kunnen dus geen verdere details verstrekken."