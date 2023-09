Kempense golfclub wil uitbreiden met 9 holes: "Maar we willen club ook openstellen voor breder publiek"

De golfsport wordt alsmaar populairder bij het brede publiek en dat merkt ook de Kempense Golfclub in Mol. Op iets meer dan 10 jaar tijd heeft de club haar ledenaantal enorm zien stijgen. "In 2012 hebben we de golfbaan overgenomen en toen hadden we 294 leden. Vandaag zijn we met 1.200", zegt Rudi Van Baelen, voorzitter van de golfclub.

Het huidige golfterrein is 47 hectaren groot en heeft 18 holes. "Op dit moment hebben we een ledenstop, omdat het te druk wordt. Daarom willen we onze golfbaan uitbreiden met 9 extra holes om ook het brede publiek de mogelijkheid te geven om zich aan te sluiten."