Wijnmaker Patrick Nijs uit het Hageland: "2023 is een uitdagend wijnjaar"

Wijnmaker Patrick Nijs is begonnen met de pluk op zijn wijngaard aan de Houwaartseberg in Vlaams-Brabant. "We doen alles met de hand", vertelde hij tijdens "Goeiemorgen Morgen!" op Radio2. "Het is de enige manier om enkel het gezonde fruit in de mand te krijgen."

"Samen met een team van vijf mensen plukken we zo'n 150 kilogram per persoon per dag", zegt Patrick. "Dat is niet de grootste oogst. Sommige jaren is het tot vier keer meer. 2023 is een zeer uitdagend wijnjaar."