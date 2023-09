Groot vaccinatiepunt in Kinepolis Antwerpen vanaf 25 september: "Druk op huisartsen en apothekers verminderen"

In de Antwerpse Kinepolis-bioscoop zal vanaf 25 september een vaccinatiemoment georganiseerd worden tegen het coronavirus. Die vaccinatie is deze herfst door de Hoge Gezondheidsraad aangeraden voor alle 65-plussers en iedereen die kwetsbaar is voor het virus. Wie jonger is, kan het vaccin op eigen verzoek krijgen. De huisartsen en apothekers staan in voor het toedienen van het vaccin.