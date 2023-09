Vallei van de Grote Beek slaat (in verhouding) meer koolstof op dan Amazonewoud

Uit onderzoek van het veengebied in Beringen, Ham en Leopoldsburg blijkt dat er maar liefst 162 000 ton koolstof ligt opgeslagen in de vallei van de Grote Beek. Drie vierde daarvan zit in het natte veen in de ondergrond, de overige koolstof is opgeslagen in de bovengrondse begroeiing, voornamelijk bomen.

Het cijfer werd berekend door de precieze samenstelling van de bodem en de oppervlakte in kaart te brengen, zegt Cyr Mestdagh van Natuurpunt: “We hebben gekeken hoeveel veen er precies is en welke samenstelling het veen heeft. Dat volume hebben we dan omgerekend naar het totale aandeel koolstof. Het volume aan koolstof in de bomen hebben we ook bepaald op een aantal stukken, en dat hebben we dan geëxtrapoleerd voor het hele gebied.”