Experiment met varkensnier in menselijk lichaam na recordtijd van twee maanden succesvol afgerond: "Optimistisch voor de toekomst"

Na twee maanden is een experiment waarbij een varkensnier werd getransplanteerd in het lichaam van een hersendode man succesvol afgerond. Dankzij dit experiment hoopten de wetenschappers meer inzicht te krijgen in de werking van dierlijke organen in een mensenlichaam om in de toekomst het tekort aan donororganen gedeeltelijk te kunnen wegwerken. "We hebben goede redenen om optimistisch te zijn voor de toekomst", luidt het in een persbericht van het ziekenhuis waar de transplantatie werd uitgevoerd.