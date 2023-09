Venetië komt niet terecht op "zwarte" Unesco-lijst van werelderfgoed in gevaar

Maar tijdens een vergadering met alle Unesco-lidstaten in Riyad (Saudi-Arabië) is de aanbeveling van de Unesco-experten niet gevolgd. Venetië ontsnapt aan de "zwarte" Unesco-lijst. Dat doet het al voor de tweede keer. Ook twee jaar geleden al had de Unesco ervoor gepleit Venetië op de lijst met werelderfgoed in gevaar te zetten, maar ook toen is dat niet gebeurd.