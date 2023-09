Vijftiger uit Gooik veroordeeld voor aanranding van meisjes tijdens zwembadvakantie in Turkije

Volgens het parket van Halle-Vilvoorde waren de slachtoffertjes aangetast in hun seksuele integriteit, maar de man ontkende dat hij slechte bedoelingen had. “Mijn cliënt was alleen op vakantie gegaan, maar hij kwam niet sympathiek over bij de andere hotelgasten”, pleitte meester Frederik Van Vreckem. "Hij zocht vaak contact en ondanks zijn enthousiasme en zijn goede bedoelingen, werd dat niet geapprecieerd. Na het incident in het zwembad, werd hij overgebracht naar een ander hotel waar hij de rest van zijn vakantie voortzette. Eenmaal terug in België, diende de moeder klacht in. Maar er is geen sprake van aanranding of belaging, die man had geen enkele seksuele intentie.”

De rechtbank was het daar niet mee eens en veroordeelde de vijftiger donderdag tot 9 maanden cel met uitstel. “De borsten van jonge meisjes aanraken wordt maatschappelijk niet aanvaard”, klonk het onder meer in het vonnis.