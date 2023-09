Eerste vluchtelingen aangekomen in opvangcentrum van Fedasil in Alveringem

"Vluchtelingen zijn niet nieuw in Alveringem", duidt burgemeester Gerard Liefooghe. "We hebben al sinds jaar en dag een lokaal opvanginitiatief in het vroegere rusthuis Clep. De gemeente beheerde dat. Er verbleven 52 mensen die asiel hadden aangevraagd in ons land, tot ze erkend werden. Maar de laatste tijd kregen wij meer en meer erkende vluchtelingen, waar wij een woning moesten voor zoeken. Dat was voor ons te zwaar, want er is geen extra woongelegenheid in de regio. Dan moesten we kijken om die mensen onder te brengen in de grote steden Brussel, Luik en Charleroi. Dat was een te zware klus."