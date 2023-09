Voorzitter Jong VLD Leuven in elkaar geslagen na nachtje stappen, verdachten zijn minderjarigen uit Kortrijk

"Na een nachtje stappen in Gent met een vriendin ben ik bij het afscheid nemen, aangepakt door een groepje jongens", vertelt Jef Drutys vanop zijn ziekenhuisbed op intensieve zorgen in het Jan Palfijnziekenhuis in Gent. "Op café waren we het groepje jongens al tegengekomen, ik voelde toen al dat de vibe niet helemaal goed zat. Zo stelden ze heel wat ongepaste vragen over mijn geaardheid. Dus zijn we vertrokken, maar helaas werden we achtervolgd door het groepje jongeren."