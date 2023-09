Vrachtwagen kan niet onder brug, maakt manoeuvre en botst met auto in Sint-Niklaas

Rond 13u15 is een vrachtwagen gebotst met een auto op de Kleine Laan in Sint-Niklaas. De autobestuurder raakte lichtgewond.

De vrachtwagen merkte net voor hij de tunnel onder het station wilde inrijden dat zijn vrachtwagen te hoog was. De hoogte in de tunnel is 4,25 meter, terwijl de vrachtwagen 4,6 meter hoog is.

De chauffeur moest rechtsomkeer maken. Terwijl de chauffeur keerde, passeerde een auto en kwam het tot een ongeval. Beide voertuigen moesten getakeld worden. Door het ongeval was de tunnel onder het station een tijdlang in beide richtingen afgesloten.