Vrouw sterft nadat ze sardines eet in Frans restaurant: waar moet je op letten bij het inmaken van voedsel?

Bestaat de kans dat je iemand anders besmet met de bacterie? "Botulisme kan niet rechtstreeks overgedragen worden van een persoon op een andere en is dus niet besmettelijk", stelt Bonte gerust.

In bepaalde omstandigheden kunnen bacteriën goed ontwikkelen, denk maar aan eten dat je bewaart op kamertemperatuur in plaats van in de koelkast. "De bacterie die botulisme veroorzaakt is een sporenvormende bacterie, dat wil zeggen dat de bacterie in slechte omstandigheden sporen nalaat. Dankzij deze sporen vertoeven de bacteriën in een soort rusttoestand. Wanneer de omstandigheden terug optimaal zijn ontkiemen deze sporen terug tot volwaardige bacteriën die gaan groeien in het eten."

“De bacterie houdt van een omgeving waar heel weinig of geen zuurstof aanwezig is, zoals een bokaal met ingemaakte groenten. Als de zuurtegraad optimaal is, dan heeft de bacterie vrij spel om te groeien. Bij het inmaken van je voeding moet je die optimale omstandigheden net gaan vermijden”, legt Bonte uit.