VRT-presentatrice Siska Schoeters laat zich ontdopen na "Godvergeten": "Alle banden met de Kerk doorknippen"

De documentairereeks "Godvergeten" op VRT Canvas doet veel stof opwaaien. Daarin getuigen verschillende slachtoffers over jarenlang kindermisbruik in de Kerk. Mannen en vrouwen vertellen hoe ze als kind misbruikt werden door een priester of een pater. Heel vaak gaat het in de verhalen ook over het feit dat niemand ingreep en dat leden van de Kerk de andere kant opkeken.

Voor Siska Schoeters is het genoeg geweest. De presentatrice dient een verzoek in om zich te laten ontdopen. Ze deelt het document dat je daarvoor moet invullen ook op haar Instagram-pagina. In "Goeiemorgen Morgen!" op Radio2 vertelt ze over die beslissing. "Ik speel er al een tijdje mee, maar nu is het moment wel echt gekomen om het te doen."