Wit-Gele Kruis opent twee nieuwe verpleegposten in Merchtem en Haasrode

In de omgeving van Merchtem en Haasrode was er nog geen verpleegpost van het Wit-Gele Kruis. Om ook daar tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar (thuis)verpleging, opende het Wit-Gele Kruis er twee verpleegposten. In Merchtem is dat aan de Spiegellaan 34, in Haasrode (Oud-Heverlee) aan de Blandenstraat 77. In totaal zijn er nu 14 verpleegposten verspreid over de hele provincie Vlaams-Brabant. De provincie is daarmee een voorloper in Vlaanderen.