Minister Crevits lanceert plan voor kinderopvang: 330 miljoen euro extra per jaar, minder kinderen per begeleider

Op vraag van de parlementaire onderzoekscommissie die er kwam na de wantoestanden in de kinderopvang, is begin dit jaar een studie gemaakt over de kind-begeleider-ratio. Zes maanden lang vergeleken onderzoekers de kinderopvang in Vlaanderen met die in zes andere landen en Wallonië. De conclusie: nergens moeten kindbegeleiders voor zoveel kinderen zorgen als in België. Bovendien zijn de leefgroepen – maximaal 18 kinderen – ook groter dan in de andere landen.

"We willen maatregelen nemen om te investeren in de kwaliteit van zowel de groepsopvang als de gezinsopvang", zegt minister Crevits. "Maar tegelijk willen we ook investeren in het verlagen van de ratio. Daar moeten we nu echt de eerste stap in zetten. Ik zou voor de allerkleinsten, de baby's, gaan naar een ratio van 1 begeleider voor 5 baby's. Bij de oudere kinderen blijft de ratio van 1 op 8 of 9 behouden."

Voor verticale groepen (groepen waarbij peuters en baby's samenzitten) zal de ratio verlagen naar 1 op 7 of 1 op 8.