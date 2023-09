Nederlandse platenfirma brengt nooit eerder uitgebrachte soundtracks uit van "De collega's"-componist Pieter Verlinden

Geen half uur later stuurt zoon Verlinden een antwoord. “Fantastisch dat er eens iemand belangstelling heeft in het werk van mijn vader. Sinds zijn overlijden is dat nog niet gebeurd.” Wat Frank op dat moment niet kan inschatten, is dat al het onuitgegeven werk van Pieter Verlinden perfect bewaard is gebleven.

Frank: “Ik vertelde Peter over mijn labeltje, over het feit dat ik altijd al gefascineerd was door het werk van zijn vader. En ik vroeg of hij weet had van opnames die nooit eerder waren uitgegeven. Ja, dus. Meer zelfs: Pieter was een zuinige bewaarder. In een keurig tape-systeem had hij alles bijgehouden wat hij ooit had gemaakt. Onmogelijk, dacht ik. En het was zo veel, dat we zelf door de bomen het bos niet zagen. Moeten we dit nu allemaal eerst digitaliseren?”