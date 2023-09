500 grootste bedrijven in Limburg zorgen voor omzetgroei en 4.600 extra jobs

“De cijfers tonen dat de Limburgse ondernemers de juiste kadans hebben gevonden om door te groeien naar een economische koppositie. De 72 projecten en het investeringsvolume van 200 miljoen euro van ons economisch toekomstplan SALKturbo zorgen voor flankerende acties om die groei nog te versnellen. Via bedrijfsbegeleiding in digitalisering en robotisering, onze campussen in Health, Bouw, Maak en Logistiek, de kandidatuur voor de Einsteintelescoop zorgen we voor een innovatie- en productiviteitsboost. Door te investeren in circulaire economie en in de energietransitie maken we onze economie ook minder afhankelijk van de wispelturige energiemarkt en leveranciersketen. Via de samenwerking met de Port of Antwerp zorgen we voor een betere verbinding met de buitenlandse markten zodat we de Limburgse exportmotor in een hogere versnelling kunnen laten draaien,” aldus gedeputeerde van Economie en POM-voorzitter Tom Vandeput (CD&V).