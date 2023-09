Activisten kraakpand Wetstraat plaatsen nieuw tentenkamp voor asielzoekers aan Flagey

Volgens het collectief moet De Moor dringend werk maken van oplossingen. "Oplossingen bestaan. Maar pas op, de situatie zal snel onbeheersbaar worden. Het maatschappelijke middenveld en de politieke autoriteiten moeten nu een kant kiezen. De kant van repressie, of de kant van de waardigheid", zegt ook Sotieta Ngo, directeur van CIRé (Coordination et Initiatives pour Réfugiés et étrangers).



Thierry Bodson, voorzitter van ABVV-FGTB, was ook aanwezig op het plein. "We kunnen er akte van nemen, maar mogen niet toestaan dat een staat de wet niet respecteert. We hebben een staat die de voeten veegt aan het advies van de Raad van State. Dat wat deze vluchtelingen en mensen zonder papieren wordt aangedaan is onaanvaardbaar."



"Het is niet enkel het gedrag van de staatssecretaris dat aan de kaak moet worden gesteld, maar het gedrag van de hele regering", aldus Bodson.