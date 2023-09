Assisenproces rond zogenaamde schlagermoord in Oostrozebeke gestart

De moord dateert van zeven jaar geleden. De vader van het gezin en zijn twee kinderen trokken naar de woning van hun buurman en vielen hem aan met een mes. Kort daarna belde de vader de politie op, hij was zogezegd bezorgd omdat hij de buur al anderhalve dag niet meer had gezien. Maar hij viel al snel door de mand toen steeds meer elementen in het onderzoek in de richting van zijn gezin wezen.



Eerst leek het nog alsof het gezin de moord op de buurman zou hebben beraamd omdat hij een relatie had met de dochter, die toen 20 was en dus een stuk jonger. De twee konden het goed met elkaar vinden omdat ze veel van schlagermuziek hielden. Maar later bleek dat er ook minstens 8.000 euro verdwenen was uit een kluis van de buurman. Die zou zijn opengemaakt door een kennis van het gezin. Dat is de derde persoon die vandaag terecht staat in de zaak. De vader, die het slachtoffer effectief ombracht, kwam om terwijl hij in de cel zat. Hij had diabetes en zou plots ernstige problemen hebben gekregen.