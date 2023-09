Feestzaal in Beernem gesloten nadat opnieuw mensen besmet zijn met ernstige darmbacterie

"Maar nu zien we in een groep van acht personen die afgelopen zaterdag het restaurant van de Zandberghoeve bezochten, zes mensen met symptomen van een shigella-besmetting. Bij één persoon is die diagnose ook al met zekerheid bevestigd. Mogelijk zijn er ook nog in andere groepen van afgelopen weekend ziektegevallen. Dat wijst erop dat er een besmettingsbron binnen de Zandberghoeve is, dat kan een persoon of een besmet voorwerp of voedingsartikel zijn."