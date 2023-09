Bob Campenaerts, geliefde cafébaas van Café Mombasa in Borgerhout, onverwachts overleden op fietsvakantie

"Vol ongeloof, met verscheurd hart en een pijn die onbeschrijflijk is, laat ik weten dat m’n lieve Bob gisteren tijdens het rusten niet meer is wakker geworden." Dat schrijft de partner van Campenaerts, Rein Adons, op de Facebookpagina van café Mombasa. Campenaerts was op fietsvakantie met vrienden in Spanje. Het overlijden komt compleet onverwachts. Bob Campenaerts was één van de drijvende krachten van de heropleving van de buurt rond het Moorkensplein in Borgerhout. Toen het koppel met het café begon, was er amper iets van sociaal leven op het plein.

Samen met zijn partner Rein Adons opende Campenaerts twaalf jaar geleden Café Mombasa. In die korte tijd is het biercafé uitgegroeid tot een begrip en een trekpleister tot ver buiten Borgerhout. Het is ook het supporterscafé van wielrenner Victor Campenaerts, de neef van Bob. Toen Victor in 2019 het werelduurrecord wielrennen verbrak, werden het café en het plein overstelpt. Dat Campenaerts geliefd was, is duidelijk wanneer je naar de Facebookpagina van het café kijkt. Die loopt vol met steunbetuigingen vol ongeloof van klanten, vrienden, familie en buurtbewoners.