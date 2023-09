Ineos en Vlaamse regering bereiken akkoord over waarborg van 250 miljoen euro voor overbruggingslening

Maar een nieuwe vergunning voor de ethaankraker is er nog altijd niet. Om die te kunnen krijgen, moet er een nieuw (en beter) onderzoek gedaan worden naar de impact van de stikstofuitstoot op de omliggende natuur. Al is binnen de Vlaamse regering niet iedereen ervan overtuigd dat dat genoeg zal zijn. Vooral N-VA vindt dat er absoluut een stikstofdecreet nodig is om de nieuwe vergunning te ondersteunen, maar de regering slaagt er voorlopig niet in om het eens te raken over wat er precies in dat decreet moet staan.