De zoektocht naar opvang voor asielzoekers: een weg met bijzonder veel obstakels

Vorige maand waren er 2.972 asielaanvragen, tegenover 2.398 beslissingen. Dat betekent dat de achterstand in dossiers vorige maand met 574 dossiers is toegenomen. En die achterstand was al groot. Eind juli waren er in totaal 23.021 dossiers die nog niet waren verwerkt, tegenover 23.237 dossiers eind april. Zelf heeft het CGVS over een normale werklast van 6.500 dossiers en een reële achterstand van 16.521 dossiers.

Meer aanvragen dus en een forse achterstand bij de verwerking van de dossiers. Het duurt gemiddeld 1,5 jaar voor een asielaanvrager een eerste beslissing krijgt, terwijl het doel 6 maanden is.

Dat betekent meer vluchtelingen in de opvang van Fedasil, want in principe loopt het recht op opvang van een vluchteling vanaf het moment waarop hij of zij asiel aanvraagt, tot er een verblijfsvergunning wordt afgeleverd of het dossier van de asielzoeker wordt afgewezen. De asielopvang is helemaal dichtgeslibd.