Delhaize-directie wil met nieuw voorstel conflict over verzelfstandiging van supermarkten beëindigen, vakbonden overleggen met achterban

Over de inhoud van het voorstel wil Dekelver niet veel kwijt. Maar het is wel duidelijk dat Delhaize niet afstapt van de plannen om de 128 eigen winkels te verzelfstandigen. Het voorstel heeft betrekking op de begeleidende maatregelen en de garanties voor de werknemers van die winkels.

Wilson Wellens van de liberale vakbond spreekt van een "ultiem voorstel" van de directie. "Het komt niet overeen met wat wij op tafel hebben gelegd, maar het is ook niet hetzelfde als wat de directie in maart had aangekondigd", zegt de ACLVB'er. Hij laat het aan de achterban om te beslissen of het voldoende is. In elk geval toont het nieuwe voorstel volgens hem wel aan "dat de strijd niet tot niets heeft geleid".