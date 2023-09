Eigenaar kasteel van Gors daagt twee jonge kopers ook voor de rechter, zaak uitgesteld

Toen de twee mannen uit Lummen zich aanboden als kopers in mei, dook de vraag op of het duo wel de middelen had om het kasteel te kopen. De vraagprijs was net geen 5,5 miljoen euro. Hoe ze zo'n investering konden maken als jonge twintigers hielden ze liever geheim. Een advocaat uit Limburg diende toen een klacht in. Hij zei dat zijn handtekening valselijk gebruikt is in een document dat moet aantonen dat de jonge kopers financieel in staat zijn om zo'n grote investering te doen.