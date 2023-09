Tiktok krijgt boete van 345 miljoen voor schending Europese privacywetten

345 miljoen euro boete, dat is het verdict van een onderzoek naar de app Tiktok dat al liep sinds 2021. Tiktok, een socialemedia-app waarop video's gedeeld worden, werd de laatste jaren wereldwijd gigantisch populair bij jongeren. Maar daar knelt ook het schoentje, want in de tweede helft van 2020 werden de privacyrechten van minderjarigen door de app geschonden. Zo oordeelt De Ierse Data Protection Commission (DPC) vandaag. Dat is de belangrijkste Europese waakhond voor veel internetbedrijven, omdat die bedrijven vaak hun hoofdkantoor hebben in Ierland.