Fernando Botero (91) overleden, schilder en beeldhouwer van de volslanke mens

Botero's werk is wereldwijd bekend en in musea opgenomen. Veel van zijn beelden staan ook in de openbare ruimte, bijvoorbeeld in zijn geboortestad Medellin in Colombia. In 2000 schonk Botero meer dan 100 van zijn eigen werken aan musea en instellingen in Medellin en Bogota, samen met een groot deel van zijn kunstverzameling met toppers als Picasso, Chagall of Matisse. De voorwaarde was dat de toegang gratis zou zijn.