President Macron: "Franse ambassadeur in Niger wordt gegijzeld door militairen"

Enkele dagen na de staatsgreep werd de Franse ambassade aangevallen door honderden aanhangers van de coupplegers. Ze gooiden stenen door de ruiten en staken een deel van het gebouw in brand.

Eind augustus hadden de nieuwe machthebbers de ambassadeur 48 uur de tijd gegeven om het land te verlaten. Maar daar is toen geen gevolg aan gegeven. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken liet in een reactie weten dat het kennis had genomen van het verzoek, maar dat alleen de legitiem gekozen Nigerese autoriteiten een dergelijk verzoek konden indienen.

Op de vraag of de ambassadeur eventueel gerepatrieerd zal worden, antwoordde Macron dat hij zal doen "wat overeengekomen wordt met president Bazoum, want hij is de legitieme autoriteit en ik praat elke dag met hem".

De nieuwe regering in Niger heeft intussen de militaire samenwerkingsovereenkomsten met Frankrijk opgezegd en rekent op een "snel vertrek" van de ongeveer 1.500 Franse troepen die in het land aanwezig zijn. Maar ook hierover zei Macron eerder al dat dat alleen zal gebeuren op vraag van Bazoum zelf.