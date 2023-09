Fruitkweker uit Tielt-Winge zet maatwerkbedrijf in voor perenoogst: "Buiten werken is tof"

"Ik droomde hier al lang van", zegt Vanhellemont. "Want het wordt steeds moeilijker om fruitplukkers te vinden. Ik ben dan naar het maatwerkbedrijf Entiris in Aarschot gestapt om te vragen of zij ons geschikt personeel konden leveren. En dat is gelukt. Zij konden ons een tiental mensen leveren, die we hier in twee ploegen inzetten. Het loopt erg goed, dus dit is zeker vatbaar voor herhaling."