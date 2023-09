Feit of fictie? Waarover gaat "Evras", het veelbesproken programma rond seksuele opvoeding echt?

Veel ophef op sociale media gaat over een Evras-gids van 300 pagina's waarvan de laatste versie deze maand online verscheen. Maar die gids is geen verplichte leerstof, noch een handboek dat uitgedeeld zou worden aan leerlingen of studenten. Het is een publicatie met handvaten voor opvoeders, begeleiders of leerkrachten die geconfronteerd worden met vragen van minderjarigen over seksualiteit, emoties en relaties. Dat schrijven onze collega's van RTBF.