Meer dan 300 ploegen doen mee aan Grootste Quiz in Gent: "Valsspelers krijgen hier geen kans"

Organisator Alain D'Haese is best wel zenuwachtig. "Een quiz voor zo'n groot publiek organiseren is een huzarenstuk. We hebben veel werk met tafels klaarzetten en vragen bedenken. We hebben vijf rondes met telkens 20 vragen over verschillende thema's. Maar de grootste uitdaging van vanavond is een goede timing.

Daarvoor rekent de organisatie op meer dan 70 vrijwilligers. "De meer dan 1.500 antwoordbladen moeten vlot bij de achtkoppige jury geraken. Zij moeten snel kunnen verbeteren om op tijd tussenstanden mee te geven."