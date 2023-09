Groot Christusbeeld opnieuw blikvanger op toegangsweg naar centrum van Perk

Net buiten de dorpskern van Perk bij Steenokkerzeel, is het Heilig Hartbeeld opnieuw een blikvanger voor wie op weg is naar het centrum. Het beeld werd in 1931 opgericht op restanten van de vier laatste windmolens van Perk. Nu is het beeld volledig gerestaureerd. De provincie Vlaams-Brabant en de kerkfabriek van Perk betaalden de factuur.