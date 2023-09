Nieuwe studie naar bijna-doodervaringen: hersenen actief tijdens reanimatie

Licht aan het einde van de tunnel, jezelf zien liggen op de operatietafel of de film van je leven zien passeren. Mensen met een bijna-doodervaring blijken net voor ze sterven vaak dezelfde dingen te ervaren, of ze nu gelovig zijn of niet en welke culturele afkomst ze ook hebben.

Neurologen bestuderen het fenomeen al een tijdje. Want uit eerder onderzoek is gebleken dat er wel degelijk iets gebeurt in de hersenen. Ook een nieuwe Amerikaanse studie bevestigt dat. Bij 567 patiënten met een hartstilstand werden de hersenactiviteit en het zuurstofgehalte in de hersenen gemeten terwijl dokters hen probeerden te reanimeren.