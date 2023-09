Eindelijk officieel: boyband *NSYNC maakt (eenmalige) comeback

De groep had verschillende grote hits waaronder "I Want You Back" en "Bye Bye Bye". Ook het instant noodle-kapsel van Timberlake hebben we te danken aan die succesvolle periode. Maar aan alle mooie liedjes komt een einde. In 2002 werd een langdurige pauze aangekondigd. In 2007 verklaarde Lance Bass dat de groep definitief uit elkaar ging.