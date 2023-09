Heusden-Zolder wil sportiefste gemeente worden: trekpleisters van gemeente verbinden met sport

Bij de sportieve visie van de gemeente hoort ook een nieuw logo. Dat werd vanmiddag in de nieuwe velodroom voorgesteld. "Heusden-Zolder laat je niet onbewogen, met deze slogan stellen we ons nieuwe logo voor", zegt burgemeester Mario Borremans (GOED). "De playknop, die door kleurrijke lijnen wordt gevormd, verwijst uiteraard naar beweging."

Het oude logo zal in de komende maanden vervangen worden door het nieuwe exemplaar. Op 30 september is er een opendeurdag in de nieuwe velodroom, de gemeente koppelt daar het evenement De Sportiefste Dag aan, met rondleidingen en verschillende activiteiten in en rond het circuit van Zolder.