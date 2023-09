Een spin als grijpmachine, neusharen tellen en seksende ansjovissen: deze studies winnen een Ig Nobelprijs

Geneeskunde: Hebben we in elk neusgat evenveel neusharen? Dat was nog niet bekend. Wetenschappers zijn daarom gaan tellen in de neuzen van 20 lijken. Blijkt dat we gemiddeld ongeveer 120 haartjes per neusgat hebben die tussen 0,81 en 1,035 centimeter lang zijn. Die kennis kan nuttig zijn voor verder onderzoek naar een bepaalde vorm van haaruitval.