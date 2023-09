Apple gaat iPhone 12 in Frankrijk update geven om straling te verlagen, intrekking in België niet nodig

Uit tests van de iPhone 12 in Frankrijk bleek dat de absorptie van de straling door het lichaam was vastgesteld op 5,74 watt per kilogram. Dat is 1,74 watt meer dan de maximale hoeveelheid energie die het lichaam zou mogen opnemen als de telefoon in de hand wordt gehouden of in de broekzak zit. Dat meldde het Franse agentschap voor de regulering van radiofrequenties ANFR.