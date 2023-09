Kremlin: "Geen akkoord met Noord-Korea over wapenleveringen"

Volgens Amerikaanse media was de bedoeling van dat bezoek om te praten over wapenleveringen van Noord-Korea aan Rusland, voor de oorlog in Oekraïne. Noord-Korea zou dan weer technologie willen verwerven voor zijn nucleaire en raketprogramma. Daar is volgens het Kremlin dus niets van aan, al wisselden de regeringsleiders wel een wapen met elkaar uit, samen met andere cadeaus.