Klokken basiliek Halle mogen even niet meer luiden voor nieuwe renovatiewerken  

Acht jaar na de totaalrenovatie van de basiliek van Halle worden opnieuw renovatiewerken uitgevoerd. In de gewelven en de toren zitten enkele balken die dringend vervangen moeten worden. "De basiliek wordt na de jarenlange renovatie zeer goed opgevolgd", vertelt deken Guy De Keersmaecker. "Er wordt vanaf nu zeer kort op de bal gespeeld en niet meer gewacht tot alles versleten is. Daarom dat er nu een aantal balken in de gewelven en de toren vervangen worden. We willen de basiliek voortaan in topconditie houden."