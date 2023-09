Ook KRC Genk houdt geldinzamelactie voor slachtoffers Marokko

Op verschillende plaatsen in Genk worden er trouwens hulpacties georganiseerd. Zo is er morgen een grote inzamelactie van fondsen en goederen in buurthuis De Singel in Genk, georganiseerd door vier Genkse verenigingen. Tussen 9.00 uur en 13.00 uur is er ook een ontbijt ten voordele van de slachtoffers in de Ibno Hassan Thabit Moskee in Winterslag.

Het stadsbestuur van Genk maakt 3.000 euro aan noodhulp vrij voor Marokko. Dat geld gaat naar Rode Kruis Vlaanderen. In het stadhuis is een rouwregister geopend. Alle informatie over de hulpacties en over het rouwregister in Genk is terug te vinden op de website van de stad.