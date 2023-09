Bilzen krijgt legale graffitimuur van 30 meter in tunnel: "Ideaal voor jonge graffitispuiters om skills te ontwikkelen" 

"We hopen dat we hier mooie creaties op gaan zien", vertelt schepen van Recreatie, Peter Thijs (Trots op Bilzen). "De oude muur met graffiti aan het skatepark hebben we na de renovatie jammer genoeg moeten weghalen, omdat die niet meer in het concept paste. We hebben nu gelukkig een nieuwe locatie waar graffitispuiters zich volledig kunnen laten gaan."